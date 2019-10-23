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На озброєнні бойовиків помітили десятки "Градів" та інших потужних гармат

Середа, 23 жовтня 2019, 15:16

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на підконтрольній бойовикам території Луганської області 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" .

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "19 жовтня, біля населеного пункту Краснолуцький, що на Луганщині, БПЛА СММ зафіксував 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", а поблизу населеного пункту Тернове, що на Донеччині - 2 самохідних гаубиці 2С1 "Гвоздика".

Деталі: Техніка розміщена з порушенням лінії відведення.

Також 19 жовтня біля Круглика спостерігачі виявили 26 танків (невстановленого типу), біля населеного пункту Мирне - 8 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 18 танків (невстановленого типу), 9 буксируваних гаубиць Д-30 "Лягушка" та 5 протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра".

Біля населеного пункту Хрустальний виявили 10 одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б" та 8 одиниць буксируваних гармат калібру 152 мм 2А36 "Гіацинт-Б". Окрім того у районі населеного пункту Тернове виявили 8 танків Т-72.

 

Нагадаємо:

  • Станом на 23 жовтня незаконні збройні продовжують обстріли в районі ділянки розведення біля Золотого Луганської області.

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