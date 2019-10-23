Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на подконтрольной боевикам территории Луганской области 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "19 октября, около населенного пункта Краснолучский, что на Луганщине, БПЛА СММ зафиксировал 21 реактивную систему залпового огня БМ-21" Град ", а вблизи населенного пункта Терновое, что в Донецкой области - 2 самоходных гаубицы 2С1" Гвоздика ".

Детали: Техника размещена с нарушением линии отвода.

Также 19 октября около Круглика наблюдатели обнаружили 26 танков (неустановленного типа), у населенного пункта Мирное - 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 18 танков (неустановленного типа), 9 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка" и 5 противотанковых пушек МТ 12 "Рапира".

У населенного пункта Хрустальный обнаружили 10 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б" "и 8 единиц буксируемых орудий калибра 152 мм 2А36 "Гиацинт-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Терновое выявили 8 танков Т-72.

Напомним: