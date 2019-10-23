Поліція знайшла авто, на якому викрали немовля в Коцюбинському
Патрульна поліція зупинила автомобіль, на якому втекла невідома жінка разом із викраденим в Коцюбинському малюком
Джерело: пресслужба поліції Київщини
Дослівно: "О 15:20 дано відбій по поліцейському плану-перехоплення. Авто по орієнтуванню зупинила патрульна поліція Києва.
Деталі: Згідно із повідомленням, дитини і викрадачки у затриманому автомобілі не було. Водія автівки допитують слідчі.
Поліція продовжує пошукові заходи для встановлення місцезнаходження викрадачки та малюка.
Що було раніше: У Коцюбинському Київської області жінка викрала немовля. Жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втекла на легковику срібного кольору.
За даними правоохоронців, "викрадачка із чорним волоссям, в окулярах, була одягнена у жилетку синього кольору і джинси".
Малюк був одягнений у різнокольоровий комбінезон і коричневу в'язану шапку.
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