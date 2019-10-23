Полиция нашла машину, на которой похитили младенца в Коцюбинском
Патрульная полиция остановила автомобиль, на котором сбежала неизвестная женщина вместе с похищенным в Коцюбинском малышом
Источник: пресс служба полиции Киевщины
Дословно: "В 15:20 дан отбой по полицейскому плану-перехвату. Авто по ориентированию остановила патрульная полиция Киева.
Детали: Согласно сообщению, ребенка и похитительницы в задержанном автомобиле не было. Водителя машины допрашивают следователи.
Полиция продолжает поисковые мероприятия для установления местонахождения похитительницы и малыша.
Что было раньше: В Коцюбинском Киевской области женщина похитила младенца. Женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и убежала на легковушке серебряного цвета.
По данным правоохранителей, "похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы".
Малыш был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку.
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