Полиция нашла машину, на которой похитили младенца в Коцюбинском

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Среда, 23 октября 2019, 16:20

Патрульная полиция остановила автомобиль, на котором сбежала неизвестная женщина вместе с похищенным в Коцюбинском малышом

Источник: пресс служба полиции Киевщины

Дословно: "В 15:20 дан отбой по полицейскому плану-перехвату. Авто по ориентированию остановила патрульная полиция Киева.

Детали: Согласно сообщению, ребенка и похитительницы в задержанном автомобиле не было. Водителя машины допрашивают следователи.

Полиция продолжает поисковые мероприятия для установления местонахождения похитительницы и малыша.

Что было раньше: В Коцюбинском Киевской области женщина похитила младенца. Женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и убежала на легковушке серебряного цвета.

По данным правоохранителей, "похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы".

Малыш был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку.

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Темы: Киевская область дети криминал полиция


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