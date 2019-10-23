Викрадене під Києвом немовля знайшли

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Середа, 23 жовтня 2019, 16:53

Правоохоронці затримали жінку, яка у середу викрала 3–місячного хлопчика у Коцюбинському Київської області. Дитина жива і неушкоджена.

Джерело: пресслужба поліції Київської області

Дослівно: "Особу викрадачки встановили та затримали у Софіїйській Борщагівці в ході оперативно-розшукових дій.

Дитина жива і неушкоджена, в подальшому її оглянуть медики".

Деталі: Наразі тривають слідчі дії, поліцейські встановлюють причини викрадення.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

 

Що було раніше: У Коцюбинському Київської області жінка викрала немовля.  Жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втекла на легковику срібного кольору.

За даними правоохоронців, "викрадачка із чорним волоссям, в окулярах, була одягнена у жилетку синього кольору і джинси".

Малюк був одягнений у різнокольоровий комбінезон і коричневу в'язану шапку.

Українська правда

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Теми: Київ Київська область діти поліція


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