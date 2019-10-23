Похищенного под Киевом младенца нашли
Правоохранители задержали женщину, которая в среду похитила 3-месячного мальчика в Коцюбинском Киевской области. Ребенок жив и невредим.
Источник: пресс-служба полиции Киевской области
Дословно: "Личность похитительницы установили и задержали в Софиевской Борщаговке в ходе оперативно-розыскных действий.
Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики".
Детали: Сейчас продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Что было раньше: В Коцюбинском Киевской области женщина похитила младенца. Женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и убежала на легковушке серебряного цвета.
По данным правоохранителей, "похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы".
Малыш был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку.
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