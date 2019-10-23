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Пенсіонерам з ОРДЛО заборгували 33 млрд грн – Денісова

Середа, 23 жовтня 2019, 17:36

Українським пенсіонерам з числа внутрішньо-переміщених осіб і тим, які проживають на тимчасово непідконтрольній уряду території не виплати 33,6 млрд грн.

Джерело: Facebook сторінка уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової

Деталі: Денісова побувала на виїзному засіданні профільного парламентського комітету у Краматорську щодо моніторингу дотримання прав громадян України, які проживають в районі проведення ООС та на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, Луганській областях.

Пряма мова Денісової: "Найбільш кричуща ситуація склалася з виплатою пенсій громадянам з числа ВПО, а також мешканцям непідконтрольних уряду України територій.

На 01.09.2019 року 259,6 тис. пенсіонерам ВПО не виплачено пенсію за минулий період на суму 8 096 623,4 тис. грн., що пов’язано з припиненням їх виплати та відсутністю відповідного порядку, який до цього часу не затверджено Кабінетом міністрів україни.

В середньому заборгованість складає по 31 тис. грн. на особу, а загальна сума не виплачених пенсій пенсіонерам, які перебували на обліку в органах Фонду на територіях, що на сьогодні тимчасово окуповані, у період з червня 2016 року по квітень 2018 складає 33,6 млрд грн".

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Українська правда

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Теми: пенсіїУкраїна
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