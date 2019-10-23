Пенсионерам из ОРДЛО задолжали 33 млрд грн – Денисова

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Среда, 23 октября 2019, 17:36

Украинский пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц и проживающим на временно неподконтрольной правительству территории не выплатили 33,6 млрд грн.

Источник: Facebook страница уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой

Детали: Денисова побывала на выездном заседании профильного парламентского комитета в Краматорске по мониторингу соблюдения прав граждан Украины, проживающих в районе проведения ООС и на временно оккупированных территориях в Донецкой, Луганской областях.

Прямая речь Денисовой: "Наиболее вопиющая ситуация сложилась с выплатой пенсий гражданам из числа ВПО, а также жителям неподконтрольных правительству Украины территорий.

На 01.09.2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПО не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8096 623,4 тыс. грн., что связано с прекращением их выплаты и отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины.

В среднем задолженность составляет по 31 тыс. грн. на лицо, а общая сумма не выплаченных пенсий пенсионерам, состоящих на учете в органах Фонда на территориях, на сегодня временно оккупированы, в период с июня 2016 по апрель 2018 составляет 33,6 млрд грн".

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Украинская правда

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Темы: пенсии Украина


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