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У Києві семикласниця з розгону вистрибнула у вікно школи

Середа, 23 жовтня 2019, 18:28

В столиці на проспекті Відрадному у відчинене вікно на четвертому поверсі школи вистрибнула учениця 7-го классу, дитину госпіталізували з численними забійними ранами та переломами.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Поліцейські, які виїхали на місце події, поспілкувалися з педагогами і школярами та з’ясували, що на перерві вчителька попросила дітей вийти із класу та відчинила для провітрювання вікно біля дошки. Поки жінка відволіклася, одна з учениць раптово кинула портфель та з розгону вистрибнула у відчинене вікно. 

 
 

Наразі правоохоронці встановлюють причини поведінки учениці та обставини, за яких сталася подія.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу.

Українська правда
Теми: Київполіція
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