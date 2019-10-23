В Киеве семиклассница с разгона выпрыгнула в окно школы

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Среда, 23 октября 2019, 18:28

В столице на проспекте Отрадном в открытое окно на четвертом этаже выпрыгнула ученица 7-го класса, ребенок госпитализирован с многочисленными ушибленными ранами и переломами.

Источник: полиция Киева

Детали: Полицейские выехали на место происшествия, пообщались с педагогами и школьниками и выяснили, что на перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно у доски. Пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с размаху выпрыгнула в открытое окно.

 
 

Сейчас правоохранители устанавливают причины поведения ученицы и обстоятельства, при которых произошло событие.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

Украинская правда

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Темы: Киев полиция


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