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Трамп каже, що не знає Тейлора, керівника дипмісії в Україні

Четвер, 24 жовтня 2019, 03:05

Президент США Дональд Трамп повідомив, що не знає Білла Тейлора, який є тимчасово повіреним у справах США в Україні.

Джерело: Twitter Трампа

Дослівно: "Непримиренний опонент Трампа республіканець Джон Беллінгер представляє також непримиренного опонента Трампа Білла Тейлора (якого я не знаю) у свідченнях перед Конгресом.

Демократи дають республіканцям нульове представництво та нуль прозорості (у розслідуванні звинувачень – УП). Хтось думає, що це справедливо? Не зважаючи на те, що не було ніякої "послуги за послугу" (допомога Україні в обмін на розслідування, зокрема проти Байдена – УП).

В ще одному твіті Трамп заявив, що було б чудово, якби Адміністрація Білого дому не давала посади його противникам.

Дослівно: "Було би чудово, якби люди в адміністрації Трампа, які (сподіваюсь!) бажають якнайкращого, припинили би брати на роботу принциповних противників Трампа, які ще гірші за нероб-демократів. Нічого хорошого з ними не буває".

Нагадаємо:

  • Під час свідчень перед Палатою представників тимчасового повірений у справах США в Україні Білл Тейлор розповів, як він дізнався про підштовхування Трампом президента Зеленського до розслідування його політичного опонента Байдена перед резонансною телефонною розмовою обох президентів 25 липня.

Передісторія:

  • У вересні демократи в Палаті представників розпочали формальну процедуру імпічменту президента США. Вони наполягають, що він міг тиснути на українське керівництво з метою ініціювання розслідування проти Джо Байдена, головного політичного опонента Трампа на президентських виборах у США.
  • Адміністрація Трампа не співпрацює з розслідуванням, намагаючись заблокувати свідчення та документи.
  • Комітет з питань розвідки Палати представників оприлюднив повістку, щоб примусити Тейлора дати свідчення після того, як Державний департамент наказав йому не з'являтися.
  • Тейлор неодноразово ставив під сумнів рішення Трампа заморозити сотні мільйонів доларів допомоги Україні.
  • 9 вересня Тейлор написав: "Знак, який ми подаємо українцям (і росіянам) рішенням про допомогу в сфері безпеки, є ключовим... Заморозивши цю допомогу, ми похитнули їхню віру в нас".
  • Тейлор також додав: "Як я вже казав по телефону, мені здається безумством затримувати допомогу в обмін на послугу, пов'язану з політичною кампанією".
  • Як відомо, Трамп заморозив майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні незадовго до того, як поговорити із Зеленським, викликавши звинувачення демократів у зловживанні зовнішньою політикою США для особистої вигоди.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ТрампімпічментСША
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