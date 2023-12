Трамп каже, що не знає Тейлора, керівника дипмісії в Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив, що не знає Білла Тейлора, який є тимчасово повіреним у справах США в Україні.

Джерело: Twitter Трампа

Дослівно: "Непримиренний опонент Трампа республіканець Джон Беллінгер представляє також непримиренного опонента Трампа Білла Тейлора (якого я не знаю) у свідченнях перед Конгресом.

Демократи дають республіканцям нульове представництво та нуль прозорості (у розслідуванні звинувачень – УП). Хтось думає, що це справедливо? Не зважаючи на те, що не було ніякої "послуги за послугу" (допомога Україні в обмін на розслідування, зокрема проти Байдена – УП).

Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don’t know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency....

В ще одному твіті Трамп заявив, що було б чудово, якби Адміністрація Білого дому не давала посади його противникам.

Дослівно: "Було би чудово, якби люди в адміністрації Трампа, які (сподіваюсь!) бажають якнайкращого, припинили би брати на роботу принциповних противників Трампа, які ще гірші за нероб-демократів. Нічого хорошого з ними не буває".

It would be really great if the people within the Trump Administration, all well-meaning and good (I hope!), could stop hiring Never Trumpers, who are worse than the Do Nothing Democrats. Nothing good will ever come from them!