Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает Билла Тейлора, который является временно поверенным в делах США в Украине.

Источник: Twitter Трампа

Дословно: "Непримиримый оппонент Трампа республиканец Джон Беллингер представляет также непримиримого оппонента Трампа Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом.

Демократы дают республиканцам нулевое представительство и ноль прозрачности (в расследовании обвинений – УП). Кто-то думает, что это справедливо? Несмотря на то, что не было никакой "услуги за услугу" (помощь Украине в обмен на расследование, в частности против Байдена – УП).

Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don’t know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency....

В еще одном твите Трамп заявил, что было бы замечательно, если бы Администрация Белого дома не давала должности его противникам.

Дословно: "Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) Желают наилучшего, прекратили бы брать на работу принциповних противников Трампа, еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает".

It would be really great if the people within the Trump Administration, all well-meaning and good (I hope!), could stop hiring Never Trumpers, who are worse than the Do Nothing Democrats. Nothing good will ever come from them!