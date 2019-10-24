Трамп говорит, что не знает Тейлора

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Четверг, 24 октября 2019, 03:05

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает Билла Тейлора, который является временно поверенным в делах США в Украине.

Источник: Twitter Трампа

Дословно: "Непримиримый оппонент Трампа республиканец Джон Беллингер представляет также непримиримого оппонента Трампа Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом. 

Демократы дают республиканцам нулевое представительство и ноль прозрачности (в расследовании обвинений – УП). Кто-то думает, что это справедливо? Несмотря на то, что не было никакой "услуги за услугу" (помощь Украине в обмен на расследование, в частности против Байдена – УП).

В еще одном твите Трамп заявил, что было бы замечательно, если бы Администрация Белого дома не давала должности его противникам.

Дословно: "Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) Желают наилучшего, прекратили бы брать на работу принциповних противников Трампа, еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает".

Напомним:

  • Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, как он узнал о подталкивание Дональдом Трампом президента Владимира Зеленского к расследованию относительно его политического оппонента Джо Байдена перед резонансным телефонным разговором обоих президентов 25 июля.

Предыстория:

  • В конце сентября демократы в Палате представителей начали формальную процедуру импичмента президента США. Они настаивают, что он мог давить на украинское руководство с целью инициирования расследования против Джо Байдена, главного политического оппонента Трампа на президентских выборах в США.Администрация Трампа не сотрудничает с расследованием, пытаясь заблокировать свидетельства и документы.
  • Комитет по вопросам разведки Палаты представителей обнародовал повестку, чтобы заставить Тейлора дать показания после того, как Госдепартамент приказал ему не появляться.
  • Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Трампа заморозить сотни миллионов долларов помощи Украине.
  • 9 сентября Тейлор написал: "Знак, который мы подаем украинцам (и россиянам) решением о помощи в сфере безопасности, является ключевым... Заморозив эту помощь, мы пошатнули веру в нас".
  • Тейлор также добавил: "Как я уже говорил по телефону, мне кажется безумием задерживать помощь в обмен на услугу, связанную с политической кампанией".
  • Как известно, Трамп заморозил почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине незадолго до того, как поговорить с Зеленским, вызвав обвинения демократов в злоупотреблении внешней политикой США для личной выгоды.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Трамп импичмент США


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