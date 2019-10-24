Трамп говорит, что не знает Тейлора, руководителя дипмиссии в Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает Билла Тейлора, который является временно поверенным в делах США в Украине.
Источник: Twitter Трампа
Дословно: "Непримиримый оппонент Трампа республиканец Джон Беллингер представляет также непримиримого оппонента Трампа Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом.
Демократы дают республиканцам нулевое представительство и ноль прозрачности (в расследовании обвинений – УП). Кто-то думает, что это справедливо? Несмотря на то, что не было никакой "услуги за услугу" (помощь Украине в обмен на расследование, в частности против Байдена – УП).
Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don’t know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019
В еще одном твите Трамп заявил, что было бы замечательно, если бы Администрация Белого дома не давала должности его противникам.
Дословно: "Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) Желают наилучшего, прекратили бы брать на работу принциповних противников Трампа, еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает".
It would be really great if the people within the Trump Administration, all well-meaning and good (I hope!), could stop hiring Never Trumpers, who are worse than the Do Nothing Democrats. Nothing good will ever come from them!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019
Напомним:
- Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, как он узнал о подталкивание Дональдом Трампом президента Владимира Зеленского к расследованию относительно его политического оппонента Джо Байдена перед резонансным телефонным разговором обоих президентов 25 июля.
Предыстория:
- В конце сентября демократы в Палате представителей начали формальную процедуру импичмента президента США. Они настаивают, что он мог давить на украинское руководство с целью инициирования расследования против Джо Байдена, главного политического оппонента Трампа на президентских выборах в США.Администрация Трампа не сотрудничает с расследованием, пытаясь заблокировать свидетельства и документы.
- Комитет по вопросам разведки Палаты представителей обнародовал повестку, чтобы заставить Тейлора дать показания после того, как Госдепартамент приказал ему не появляться.
- Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Трампа заморозить сотни миллионов долларов помощи Украине.
- 9 сентября Тейлор написал: "Знак, который мы подаем украинцам (и россиянам) решением о помощи в сфере безопасности, является ключевым... Заморозив эту помощь, мы пошатнули веру в нас".
- Тейлор также добавил: "Как я уже говорил по телефону, мне кажется безумием задерживать помощь в обмен на услугу, связанную с политической кампанией".
- Как известно, Трамп заморозил почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине незадолго до того, как поговорить с Зеленским, вызвав обвинения демократов в злоупотреблении внешней политикой США для личной выгоды.