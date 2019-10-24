Циклони Vlad і Wilhelm обнялися: Україну не покинуть тумани

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Четвер, 24 жовтня 2019, 11:38

У п’ятницю в Україні пануватиме смуга підвищеного атмосферного тиску, тому скрізь буде сухо маловітряно та туманно.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, пресслужба ДСНС

Дослівно: "Циклон Vlad поблизу Італії та циклон Wilhelm над північним заходом Європи обнялися, закрутили в прилеглих країнах негоду, відсікли та ізолювали антициклональну смугу.

В результаті утворилися антициклон Maja над Португалією і антициклон Nicola над Україною, які визначатимуть погоду суху та маловітряну.

А вже завтра ці антициклони відіпхнуть циклони відповідно південніше та північніше, вхопляться за руки і знову над континентальною Європою запанує смуга підвищеного атмосферного тиску.
Тобто, скрізь буде сухо та маловітряно. Включно з Україною".

 

Деталі: За прогнозами Діденко, 25-го жовтня у більшості наших областей - без опадів, тумани, вітер південний, слабкий. Температура повітря +5+11 градусів, вдень +14+19 градусів, на Заході +16+22 градуси.

У Києві у п’ятницю також антициклональний характер погоди. Дощі малоймовірні, тумани, слабкий південний вітер. Температура повітря протягом дня +15+17 градусів.

Синоптик відзначає, що до кінця тижня погода суттєво не зміниться. Однак найближчі вихідні обіцяють бути останніми теплими вихідними у жовтнево-листопадовій перспективі.

 

Крім того, станом на 24 жовтня рятувальники не зафіксували у Києві перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря. Через туман в Україні, Криму, Київській області видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда

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Теми: погода Україна


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