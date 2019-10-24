Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Циклони Vlad і Wilhelm обнялися: Україну не покинуть тумани

Четвер, 24 жовтня 2019, 11:38
Циклони Vlad і Wilhelm обнялися: Україну не покинуть тумани

У п’ятницю в Україні пануватиме смуга підвищеного атмосферного тиску, тому скрізь буде сухо маловітряно та туманно.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, пресслужба ДСНС

Дослівно: "Циклон Vlad поблизу Італії та циклон Wilhelm над північним заходом Європи обнялися, закрутили в прилеглих країнах негоду, відсікли та ізолювали антициклональну смугу.

В результаті утворилися антициклон Maja над Португалією і антициклон Nicola над Україною, які визначатимуть погоду суху та маловітряну.

А вже завтра ці антициклони відіпхнуть циклони відповідно південніше та північніше, вхопляться за руки і знову над континентальною Європою запанує смуга підвищеного атмосферного тиску.
Тобто, скрізь буде сухо та маловітряно. Включно з Україною".

 

Деталі: За прогнозами Діденко, 25-го жовтня у більшості наших областей - без опадів, тумани, вітер південний, слабкий. Температура повітря +5+11 градусів, вдень +14+19 градусів, на Заході +16+22 градуси.

У Києві у п’ятницю також антициклональний характер погоди. Дощі малоймовірні, тумани, слабкий південний вітер. Температура повітря протягом дня +15+17 градусів.

Синоптик відзначає, що до кінця тижня погода суттєво не зміниться. Однак найближчі вихідні обіцяють бути останніми теплими вихідними у жовтнево-листопадовій перспективі.

 

Крім того, станом на 24 жовтня рятувальники не зафіксували у Києві перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря. Через туман в Україні, Криму, Київській області видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: