Циклоны Vlad и Wilhelm обнялись: Украину не покинут туманы
В пятницу в Украине будет царить полоса повышенного атмосферного давления, поэтому везде будет сухо маловетрено и туманно.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, пресс служба ГСЧС
Дословно: "Циклон Vlad вблизи Италии и циклон Wilhelm над северо-западе Европы обнялись, закрутили в прилегающих странах непогоду, отсекли и изолировали антициклональную полосу.
В результате образовались антициклон Maja над Португалией и антициклон Nicola над Украиной, которые будут определять сухую и маловетреную погоду.
А уже завтра эти антициклоны оттолкнут циклоны соответственно южнее и севернее, ухватятся за руки и снова над континентальной Европой воцарится полоса повышенного атмосферного давления.
То есть, везде будет сухо и маловетрено. Включая Украину".
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