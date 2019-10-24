Циклоны Vlad и Wilhelm обнялись: Украину не покинут туманы

В пятницу в Украине будет царить полоса повышенного атмосферного давления, поэтому везде будет сухо маловетрено и туманно.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Циклон Vlad вблизи Италии и циклон Wilhelm над северо-западе Европы обнялись, закрутили в прилегающих странах непогоду, отсекли и изолировали антициклональную полосу.

В результате образовались антициклон Maja над Португалией и антициклон Nicola над Украиной, которые будут определять сухую и маловетреную погоду.

А уже завтра эти антициклоны оттолкнут циклоны соответственно южнее и севернее, ухватятся за руки и снова над континентальной Европой воцарится полоса повышенного атмосферного давления.

То есть, везде будет сухо и маловетрено. Включая Украину".

Детали: По прогнозам Диденко, 25-го октября в большинстве областей - без осадков, туманы, ветер южный, слабый. Температура воздуха +5+11 градусов, днем ​​+14+19 градусов, на Западе +16+22 градуса.

В Киеве в пятницу также антициклональный характер погоды. Дожди маловероятны, туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня +15+17 градусов.

Синоптик отмечает, что до конца недели погода существенно не изменится. Однако ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходными в октябрьско-ноябрьской перспективе.

Кроме того, по состоянию на 24 октября спасатели не зафиксировали в Киеве превышение уровней загрязнения атмосферного воздуха. Из-за тумана в Украине, Крыму, Киевской области видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).