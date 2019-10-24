Сенцов: Тюрма в РФ мало відрізняється від ГУЛАГу, підхід – як до худоби

Колишній політв'язень Кремля режисер і письменник Олег Сенцов зазначає, що в Росії підхід до ув'язнених мало змінився з часів ГУЛАГу.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Російська в'язниця – це карикатура російського суспільства. З часів ГУЛАГу підходи мало змінилися. Зараз менше б'ють, менше вбивають, зараз краще годують, не всіх змушують рубати ліс. Але підхід до тебе як до худоби залишається. Коли ти спускаєшся на низи, ти ніхто", – говорить Сенцов.

За його словами, звичайний російський в'язень – це хлопець 25 років, що сидить за наркотики:

"Десь курив з друзями, його там ляснули, дали сім-вісім років ніби за продаж. Є й мужики, які просто по п'янці сусіда ножем штрикнули. Справжні злочинці сидять в інших в'язницях, а це звичайний народ".

Сенцов також розповів про ставлення російських ув'язнених до президента РФ Володимира Путіна, якого режисер називає своїм "єдиним ворогом на Землі":

"Хтось із них там любить Путіна агресивно, але це невеликий відсоток насправді. Хтось також активно його ненавидить, навіть у в'язниці відкрито про це говорять. Більшість – пасивно, їм все одно. Але через те, що вони п'ять років дивляться телевізор і п'ять років їх змушують бачити українців-ворогів, цей тиск проявляється. Мовляв, бандерівець-терорист он сидить. Особливо їх дратувало, що я за національністю росіянин і проти Росії пішов. Зрадник".

У той же час, за словами Сенцова, в тюрмі сильних поважають у будь-якому випадку, навіть вороги: "тому Україна повинна бути сильною. Тоді нас будуть поважати".

Колишній в'язень Кремля пояснює, що найважчі тижні у тюрмі – перші.

"Перші секунди після пробудження в камері. Уві сні ти ще вільна людина, а прокидаєшся і першої секунди усвідомлюєш, що ти в тюрмі. І в цю першу секунду важко зрозуміти: все, що сталося, - важко, довго і серйозно. Через два тижні тюрма поступово проникає в сни, і ти сидиш навіть уві сні. І постійно то камера, то міліція, то зеки, то бараки. Навіть якщо уві сні відбувається сюжет, зовсім відмінний від тюремного, в'язниця все одно там є. сидиться з цим легше".

Сенцов зазначає, що дуже боявся, що в'язниця буде снитися навіть після звільнення.

"Перший тиждень дуже погано спав. Мозок перезбуджений, не міг відключитися. Потім почав пити заспокійливе, став спати по три-чотири години, зараз уже нормально сплю. Тюрма відтоді не снилася ні разу", – сказав він.