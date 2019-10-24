Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенцов: Тюрма в РФ мало відрізняється від ГУЛАГу, підхід – як до худоби

Четвер, 24 жовтня 2019, 12:25

Колишній політв'язень Кремля режисер і письменник Олег Сенцов зазначає, що в Росії підхід до ув'язнених мало змінився з часів ГУЛАГу.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Російська в'язниця – це карикатура російського суспільства. З часів ГУЛАГу підходи мало змінилися. Зараз менше б'ють, менше вбивають, зараз краще годують, не всіх змушують рубати ліс. Але підхід до тебе як до худоби залишається. Коли ти спускаєшся на низи, ти ніхто", – говорить Сенцов.

За його словами, звичайний російський в'язень – це хлопець 25 років, що сидить за наркотики:

"Десь курив з друзями, його там ляснули, дали сім-вісім років ніби за продаж. Є й мужики, які просто по п'янці сусіда ножем штрикнули. Справжні злочинці сидять в інших в'язницях, а це звичайний народ".

Сенцов також розповів про ставлення російських ув'язнених до президента РФ Володимира Путіна, якого режисер називає своїм "єдиним ворогом на Землі":

"Хтось із них там любить Путіна агресивно, але це невеликий відсоток насправді. Хтось також активно його ненавидить, навіть у в'язниці відкрито про це говорять. Більшість – пасивно, їм все одно. Але через те, що вони п'ять років дивляться телевізор і п'ять років їх змушують бачити українців-ворогів, цей тиск проявляється. Мовляв, бандерівець-терорист он сидить. Особливо їх дратувало, що я за національністю росіянин і проти Росії пішов. Зрадник".

У той же час, за словами Сенцова, в тюрмі сильних поважають у будь-якому випадку, навіть вороги: "тому Україна повинна бути сильною. Тоді нас будуть поважати".

Колишній в'язень Кремля пояснює, що найважчі тижні у тюрмі – перші.

"Перші секунди після пробудження в камері. Уві сні ти ще вільна людина, а прокидаєшся і першої секунди усвідомлюєш, що ти в тюрмі. І в цю першу секунду важко зрозуміти: все, що сталося, - важко, довго і серйозно. Через два тижні тюрма поступово проникає в сни, і ти сидиш навіть уві сні. І постійно то камера, то міліція, то зеки, то бараки. Навіть якщо уві сні відбувається сюжет, зовсім відмінний від тюремного, в'язниця все одно там є. сидиться з цим легше".

Сенцов зазначає, що дуже боявся, що в'язниця буде снитися навіть після звільнення.

"Перший тиждень дуже погано спав. Мозок перезбуджений, не міг відключитися. Потім почав пити заспокійливе, став спати по три-чотири години, зараз уже нормально сплю. Тюрма відтоді не снилася ні разу", – сказав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: СенцовзаручникиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Сенцов
Сенцова підвищили у званні
Фільм Сенцова "Носоріг" отримав Гран-прі на польському кінофестивалі
Сенцов розповів, як живеться на передовій: став оператором NLAW
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: