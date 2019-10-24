Сенцов: Тюрьма в РФ мало отличается от ГУЛАГа, подход – как к скоту

Бывший политзаключенный Кремля режисер и писатель Олег Сенцов отмечает, что в России подход к заключенным мало изменился со времен ГУЛАГа.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Новое время".

"Российская тюрьма — это карикатура российского общества. Со времен ГУЛАГа подходы мало изменились. Сейчас меньше бьют, меньше убивают, сейчас лучше кормят, не всех заставляют рубить лес. Но подход к тебе как к скотине остается. Когда ты спускаешься на низы, ты никто", – говорит Сенцов.

По его словам, обычный российский заключенный – это парень 25 лет, сидящий за наркотики:

"Где‑то курил с друзьями, его там хлопнули, дали семь-восемь лет как будто за продажу. Есть и мужики, которые просто по пьянке соседа ножом пырнули. Настоящие преступники сидят в других тюрьмах, а это обычный народ".

Сенцов также рассказал об отношении российских заключенных к президенту РФ Владимиру Путину, которого режиссер называет своим "единственным врагом на Земле":

"Кто‑то из них там любит Путина агрессивно, но это небольшой процент на самом деле. Кто‑то также активно его ненавидит, даже в тюрьме открыто об этом говорят. Большинство пассивно, им все равно. Но из‑за того, что они пять лет смотрят телевизор и пять лет их заставляют видеть украинцев-врагов, это давление проявляется. Дескать, бандеровец-террорист вон сидит. Особенно их злило, что я по национальности русский и против России пошел. Предатель".

В то же время, по словам Сенцова, в тюрьме сильных уважают в любом случае, даже враги: "поэтому Украина должна быть сильной. Тогда нас будут уважать".

Бывший узник Кремля объясняет, что самые тяжелые недели в тюрьме – первые.

"Первые секунды после пробуждения в камере. У себя во сне ты еще вольный человек, а просыпаешься и первую секунду осознаешь, что ты в тюрьме. И в эту первую секунду тяжело понять: все, что произошло, — тяжело, долго и серьезно. Через две недели тюрьма постепенно проникает в сны, и ты сидишь даже во сне. И постоянно то камера, то милиция, то зэки, то бараки. Даже если во сне происходит сюжет, совсем отличный от тюремного, тюрьма все равно там есть. Сидится с этим легче".

Сенцов отмечает, что очень боялся, что тюрьма будет сниться даже после освобождения.

"Первую неделю очень плохо спал. Мозг перевозбужден, не мог отключиться. Потом стал пить успокоительное, стал спать по три-четыре часа, сейчас уже нормально сплю. Тюрьма с тех пор не снилась ни разу", – сказал он.