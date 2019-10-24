Українці довіряють Зеленському більше ніж церкві і армії

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Четвер, 24 жовтня 2019, 12:52

В Україні продовжує триматися на високому рівні довіра до центральних органів влади.

Джерело: Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" преведене 19-22 жовтня

Дослівно: "На фоні позитивних очікувань та загального оптимістичного настрою у поствиборчий період зросла довіра до більшості інституцій. Найбільше позитивних змін зафіксовано щодо центральних органів влади: президента, уряду та парламенту.

Найбільше сьогодні довіряють волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%), президенту України (66%) та армії (65%). Також високий рівень довіри має церква (56%).

Найбільше українці не довіряють органам прокуратури (62%) та судам (66%). Довіряють їм лише 14-15%".

 

Деталі: В опитуванні взяли участь 2500 респондентів віком від 18 років і старше. Воно відбувалося у формі особистого формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

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Українська правда

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Теми: Зеленський опитування церква


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