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Украинцы доверяют Зеленскому больше чем церкви и армии

Четверг, 24 октября 2019, 12:52

В Украине продолжает держаться на высоком уровне доверие к центральным органам власти.

Источник: Опрос Социологической группы "Рейтинг" преведен 19-22 октября

Дословно: "На фоне позитивных ожиданий и общего оптимистического настроения в поствыборный период возросло доверие к большинству институтов. Больше всего положительных изменений зафиксировано относительно центральных органов власти: президента, правительства и парламента.

Больше всего сегодня доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%), президенту Украины (66%) и армии (65%). Также высокий уровень доверия у церкви (56%).

Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). Доверяют им только 14-15%".

 
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Детали: В опросе приняли участие 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Оно происходило в форме личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийопросцерковь
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