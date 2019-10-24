Украинцы доверяют Зеленскому больше чем церкви и армии
В Украине продолжает держаться на высоком уровне доверие к центральным органам власти.
Источник: Опрос Социологической группы "Рейтинг" преведен 19-22 октября
Дословно: "На фоне позитивных ожиданий и общего оптимистического настроения в поствыборный период возросло доверие к большинству институтов. Больше всего положительных изменений зафиксировано относительно центральных органов власти: президента, правительства и парламента.
Больше всего сегодня доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%), президенту Украины (66%) и армии (65%). Также высокий уровень доверия у церкви (56%).
Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). Доверяют им только 14-15%".
Детали: В опросе приняли участие 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Оно происходило в форме личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
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