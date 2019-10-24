Кабмін передав "Магістральні газопроводи" Мінфіну
Кабінет міністрів передав управління корпоративними правами "Магістральних газопроводів України" від Міністерства енергетики та захисту довкілля до Міністерства фінансів.
Про це повідомив голова "МГУ" Олександр Лісниченко на своїй сторінці в Facebook.
Лісниченко зазначив, що ця зміна є частиною дорожної карти по відокремленню транспортної функції (анбандлінгу).
"Це важливий крок в виконанні Україною зовнішніх зобов’язань та обов’язковий базис для підписання наступної транзитної угоди.
Тепер незалежність майбутнього оператора буде забезпечено після передачі корпоративних прав до АТ "МГУ". Над чим активно працюємо зараз", - заявив Лісниченко.
Нагадаємо:
"Нафтогаз" планує завершити до кінця року завершити анбандлінг та залучити міжнародного партнера до управління газотранспортною системою.
У квітні "Нафтогаз України", АТ "Укртрансгаз" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" підписали угоду про створення спільної робочої групи з 5 європейськими операторами газотранспортної системи, зацікавленими у підтримці процесу анбандлінгу і подальшій участі в управлінні українською газотранспортною системою.
У травні уряд схвалив модель анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", що базується на принципі власності (OU).
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