Кабмін передав "Магістральні газопроводи" Мінфіну

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Четвер, 24 жовтня 2019, 12:57

Кабінет міністрів передав управління корпоративними правами "Магістральних газопроводів України" від Міністерства енергетики та захисту довкілля до Міністерства фінансів.

Про це повідомив голова "МГУ" Олександр Лісниченко на своїй сторінці в Facebook.

Лісниченко зазначив, що ця зміна є частиною дорожної карти по відокремленню транспортної функції (анбандлінгу).

"Це важливий крок в виконанні Україною зовнішніх зобов’язань та обов’язковий базис для підписання наступної транзитної угоди.

Тепер незалежність майбутнього оператора буде забезпечено після передачі корпоративних прав до АТ "МГУ". Над чим активно працюємо зараз", - заявив Лісниченко.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" планує завершити до кінця року завершити анбандлінг та залучити міжнародного партнера до управління газотранспортною системою.

У квітні "Нафтогаз України", АТ "Укртрансгаз" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" підписали угоду про створення спільної робочої групи з 5 європейськими операторами газотранспортної системи, зацікавленими у підтримці процесу анбандлінгу і подальшій участі в управлінні українською газотранспортною системою.

У травні уряд схвалив модель анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", що базується на принципі власності (OU).

Економічна правда

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Теми: Кабінет міністрів газ Мінфін


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