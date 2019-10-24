Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін передав "Магістральні газопроводи" Мінфіну

Четвер, 24 жовтня 2019, 12:57

Кабінет міністрів передав управління корпоративними правами "Магістральних газопроводів України" від Міністерства енергетики та захисту довкілля до Міністерства фінансів.

Про це повідомив голова "МГУ" Олександр Лісниченко на своїй сторінці в Facebook.

Лісниченко зазначив, що ця зміна є частиною дорожної карти по відокремленню транспортної функції (анбандлінгу).

"Це важливий крок в виконанні Україною зовнішніх зобов’язань та обов’язковий базис для підписання наступної транзитної угоди.

Тепер незалежність майбутнього оператора буде забезпечено після передачі корпоративних прав до АТ "МГУ". Над чим активно працюємо зараз", - заявив Лісниченко.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" планує завершити до кінця року завершити анбандлінг та залучити міжнародного партнера до управління газотранспортною системою.

У квітні "Нафтогаз України", АТ "Укртрансгаз" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" підписали угоду про створення спільної робочої групи з 5 європейськими операторами газотранспортної системи, зацікавленими у підтримці процесу анбандлінгу і подальшій участі в управлінні українською газотранспортною системою.

У травні уряд схвалив модель анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", що базується на принципі власності (OU).

Економічна правда

Теми: Кабінет міністрівгазМінфін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Кабінет міністрів
Кабмін провів низку кадрових змін в економічному блоці уряду
Одне з нововведень щодо допомоги ВПО перенесено з 1 серпня на 1 листопада
Кабмін виділив кошти на відновлення енергетики до опалювального сезону − Шмигаль
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: