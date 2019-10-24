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У Києві затримали групу клофелінниць

Четвер, 24 жовтня 2019, 14:55

Правоохоронці затримали в столиці трьох жінок, які підсипали чоловіку невідому речовину та скориставшись безпорадним станом потерпілого, забрали у нього мобільний телефон і банківські картки, з яких згодом зняли гроші. 

Джерело: поліція Києва

Деталі: На площі Вокзальній до правоохоронців звернувся чоловік, який заявив, що невідомі відібрали в нього телефон і гроші. За словами потерпілого, напередодні він познайомився з трьома жінками, з якими вирішив провести час у кафе, а потім він нічого не пам’ятає.

Правоохоронці припустили, що під час розпиття спиртних напоїв йому підмішали невідому речовину, від якої він почав втрачати свідомість.

Вони почали відпрацьовувати прилеглу територію та затримали трьох підозрюваних. Під час огляду у них було знайдено речі потерпілого та пляшечку з невідомою речовиною, яку відправили на експертизу. Також з’ясувалося, що зловмисниці встигли зняти з банківської картки чоловіка 900 гривень.

 

Правоохоронці переглянули записи з камер відеонагляду, що встановлені у кафе, що зафіксували поруч із постраждалим вказаних осіб, яких поліцейські затримали за підозрою у вчиненні правопорушення. Ними виявилися жительки Києва та Вінницької області, двоє з них – раніше судимі за крадіжки.

 

Дії жінок кваліфіковані як розбійний напад, скоєний групою осіб. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо оголошення повідомлення про підозру.

Пряма мова начальника управління поліції Києва Андрія Крищенка: "Під час розслідування будуть призначені експертизи для того, аби перевірити, чи дійсно потерпілому підсипали невідому речовину, від якої він втратив свідомість, і встановити, яку саме речовину використовували зловмисниці. Також будемо перевіряти їх можливу причетність до вчинення аналогічних злочинів".

Українська правда
Теми: Київполіція
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