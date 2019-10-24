В Киеве задержали группу клофелинщиц

Правоохранители задержали в столице трех женщин, которые подсыпали мужчине неизвестное вещество и, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, забрали у него мобильный телефон и банковские карточки, с которых впоследствии сняли деньги.

Источник: полиция Киева

Детали: На площади Вокзальной в полицию обратился мужчина, который заявил, что неизвестные отобрали у него телефон и деньги. По словам потерпевшего, накануне он познакомился с тремя женщинами, с которыми решил провести время в кафе, а потом он ничего не помнит.

Правоохранители предположили, что во время распития спиртных напитков ему подмешали неизвестное вещество, от которого он начал терять сознание.

Они начали отрабатывать прилегающую территорию и задержали трех подозреваемых. Во время досмотра у них были найдены вещи потерпевшего и бутылочка с неизвестным веществом, которую отправили на экспертизу. Также выяснилось, что злоумышленницы успели снять с банковской карточки мужчины 900 гривен.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в кафе, запечатлевшие рядом с пострадавшим указанных лиц, полицейские их задержали по подозрению в совершении правонарушения. Ими оказались жительницы Киева и Винницкой области, двое из них – ранее судимы за кражи.

Действия женщин квалифицированы как разбойное нападение, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Прямая речь начальника управления полиции Киева Андрея Крищенко: "В ходе расследования будут назначены экспертизы для того, чтобы проверить, действительно ли пострадавшему подсыпали неизвестное вещество, от которого он потерял сознание, и установить, какое именно вещество использовали злоумышленницы. Также будем проверять их возможную причастность к совершению аналогичных преступлений".