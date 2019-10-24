В Киеве задержали группу клофелинщиц

6354 просмотра
Четверг, 24 октября 2019, 14:55

Правоохранители задержали в столице трех женщин, которые подсыпали мужчине неизвестное вещество и, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, забрали у него мобильный телефон и банковские карточки, с которых впоследствии сняли деньги.

Источник: полиция Киева

Детали: На площади Вокзальной в полицию обратился мужчина, который заявил, что неизвестные отобрали у него телефон и деньги. По словам потерпевшего, накануне он познакомился с тремя женщинами, с которыми решил провести время в кафе, а потом он ничего не помнит.

Правоохранители предположили, что во время распития спиртных напитков ему подмешали неизвестное вещество, от которого он начал терять сознание.

Они начали отрабатывать прилегающую территорию и задержали трех подозреваемых. Во время досмотра у них были найдены вещи потерпевшего и бутылочка с неизвестным веществом, которую отправили на экспертизу. Также выяснилось, что злоумышленницы успели снять с банковской карточки мужчины 900 гривен.

 

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в кафе, запечатлевшие рядом с пострадавшим указанных лиц, полицейские их задержали по подозрению в совершении правонарушения. Ими оказались жительницы Киева и Винницкой области, двое из них – ранее судимы за кражи.

 

Действия женщин квалифицированы как разбойное нападение, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Прямая речь начальника управления полиции Киева Андрея Крищенко: "В ходе расследования будут назначены экспертизы для того, чтобы проверить, действительно ли пострадавшему подсыпали неизвестное вещество, от которого он потерял сознание, и установить, какое именно вещество использовали злоумышленницы. Также будем проверять их возможную причастность к совершению аналогичных преступлений".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Для Киевского метрополитена планируют купить до 50 новых вагонов 24 октября 2019, 14:41
Киевсовет собрался после 5 месяцев простоя. "Солидарность" и "Батькивщина" лишилась членов 24 октября 2019, 11:49
В Киеве семиклассница с разгона выпрыгнула в окно школы 23 октября 2019, 18:28
Все новости
Главные новости
Политического убежища в Украине просит фигурант громкого дела в России
Еще одна нардеп прошла детектор лжи – результат: взятки предлагали
"Большой брат": в "Слуге народа" есть служба, которая следит за нардепами
Трамп давил на Зеленского еще до инаугурации – Associated Press
Все новости
Ученые доказали

Ученые создали искусственный лист, который будет производить топливо

исследование

Синий свет от экранов может ускорить старение

истории

Зачем планировать дату рождения ребенка?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів