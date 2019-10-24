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Хелловін зробили святом "нон грата" у Рівному

Четвер, 24 жовтня 2019, 17:28

Депутати Рівненської міської ради з ініціативи християнських конфесій міста рекомендували заборонити рекламу свята і саме святуквання Хелловіна.

Джерело: UA:Рівне

Деталі: ректор Рівненської духовної семінарії Християн Віри Євангельської Олександр Третяк виступив на сесії міської ради Рівного. Він зачитав звернення, яке, з його слів, доручили озвучити голови всіх християнських конфесій міста. Причина – реклама Хелловін одним із торгових центрів. 

Пряма мова Третяка: "На рекламних площинах міста – зображення дівчини із порізаними венами на зап’ястях рук та закривавлене в крові обличчя. Вважаємо, що дана реклама порушує Закон України "Про рекламу".

Зокрема статті 7, 8 та 20. Як представники різних церковних інституцій нашого міста, вважаємо, що така реклама наносить шкоду для мешканців нашого міста, зокрема дітей та молоді, адже це, по суті – пряма пропаганда суїциду та насилля. В українській культурі є чимало хороших свят, підтримка яких була би більш доречною".

Зрештою, Олександр Третяк закликав депутатів зобов’язати суб’єктів господарювання, які розповсюджують таку рекламу, вжити заходів для "приведення її у відповідність до законодавства".

Крім того він закликав заборонити відзначення цього свята в системі закладів освіти Рівного, а також створити комісію для контролю за дотримання норм законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

Після перерви у міськраді виникла дискусія щодо законності такої реклами.

Дпутатка Тетяна Чубай зачитала уривок із проекту рішення, який пропонується на розгляд і в який внесли деякі правки. 

Дослівно: "Заборонити пропаганду Хелловіну в місті Рівне, в тому числі зовнішню рекламу та відзначення будь-яких заходів в закладах освіти і культури комунальної власності".

У підсумку це питання розглянули передостаннім на засіданні та прийняли  рішення, де до слова "заборонити" додали "рекомендувати", оскільки прямої заборони вжити не можуть.

"За" проголосувало 26 депутатів, не голосувало двоє.

Теми: Рівнесвяткування
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