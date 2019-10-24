Хэллоуин сделали праздником "нон грата" в Ровно

Депутаты Ровенского городского совета по инициативе христианских конфессий города рекомендовали запретить рекламу праздника и само празднование Хэллоуина.

Источник: UA:Ровно

Детали: ректор Ровенской духовной семинарии Христиан Веры Евангельской Александр Третьяк выступил на сессии городского совета Ровно. Он зачитал обращение, которое, по его словам, поручили озвучить главы всех христианских конфессий города. Причина - реклама Хэллоуина одним из торговых центров.

Прямая речь Третьяка "На рекламных плоскостях города - изображение девушки с порезанными венами на запястьях рук и окровавленное в крови лицо. Считаем, что данная реклама нарушает Закон Украины "О рекламе".

В частности статьи 7, 8 и 20. Как представители разных церковных институтов нашего города, считаем, что такая реклама наносит вред жителям нашего города, в частности детям и молодежи, ведь это, по сути - прямая пропаганда суицида и насилия. В украинской культуре есть много хороших праздников, поддержка которых была бы более уместной".

В конце концов, Александр Третьяк призвал депутатов обязать субъектов хозяйствования, которые распространяют такую рекламу, принять меры для "приведения ее в соответствие с законодательством".

Кроме того, он призвал запретить празднование этого праздника в системе учебных заведений Ровно, а также создать комиссию для контроля за соблюдением норм законодательства в сфере защиты общественной морали.

После перерыва в горсовете возникла дискуссия о законности такой рекламы.

Дпутатка Татьяна Чубай зачитала отрывок из проекта решения, который предлагается на рассмотрение и в который внесли некоторые правки:

Дословно: "Запретить пропаганду Хэллоуина в городе Ровно, в том числе наружную рекламу и празднования любых мероприятий в учебных заведениях и культуры коммунальной собственности".

В итоге этот вопрос рассмотрели предпоследним на заседании и приняли решение, где к слову "запретить" добавили "рекомендовать", поскольку прямого запрета принять не могут.

"За" проголосовало 26 депутатов не голосовали двое.