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У Запоріжжі активістку вдарили ножем, вона у реанімації

Четвер, 24 жовтня 2019, 17:56
У Запоріжжі активістку вдарили ножем, вона у реанімації

У Запоріжжі напали з ножем на керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову.

Джерело: Facebook-сторінка президента Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаля Хамдані, поліція Запорізької області.

Пряма мова Хамдані: "Напад було скоєно серед білого дня. Злочинець після довгого переслідування напав на Анжеліку в під'їзді і завдав удар ножем в область серця. Зараз дівчина в реанімації. Її оперують".

Деталі: Напад стався в Космічному мікрорайоні Запоріжжя, на вулиці Європейській. Дівчина є також дружиною запорізького громадського працівника, лідера організації "Антікорупційній рух Запоріжжя" Костянтина Бєлова.

Асоціація національних меншин Запорізької області закликала запорізьких правоохоронців знайти і покарати злочинця. А небайдужих жителів Запоріжжя - допомогти правоохоронцям.

У свою чергу поліція повідомляє про проведення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи і місцезнаходження зловмисника. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Українська правда

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Теми: Запоріжжяполіція
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