У Запоріжжі активістку вдарили ножем, вона у реанімації

34885 переглядів
Четвер, 24 жовтня 2019, 17:56

У Запоріжжі напали з ножем на керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову.

Джерело: Facebook-сторінка президента Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаля Хамдані, поліція Запорізької області.

Пряма мова Хамдані: "Напад було скоєно серед білого дня. Злочинець після довгого переслідування напав на Анжеліку в під'їзді і завдав удар ножем в область серця. Зараз дівчина в реанімації. Її оперують".

Деталі: Напад стався в Космічному мікрорайоні Запоріжжя, на вулиці Європейській. Дівчина є також дружиною запорізького громадського працівника, лідера організації "Антікорупційній рух Запоріжжя" Костянтина Бєлова.

Асоціація національних меншин Запорізької області закликала запорізьких правоохоронців знайти і покарати злочинця. А небайдужих жителів Запоріжжя - допомогти правоохоронцям.

У свою чергу поліція повідомляє про проведення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи і місцезнаходження зловмисника. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Запоріжжя поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Запоріжсталь" змінить генерального директора 23 жовтня 2019, 16:43
Wizz Air заходить у Запоріжжя 22 жовтня 2019, 11:29
Дві великі компанії Григоришина почали процедуру банкрутства 22 жовтня 2019, 09:58
Усі новини
Головні новини
Київські будинки почали підключати до тепла
Нацбанк вводить в обіг банкноту номіналом 1000 гривень
Аваков відповів США на спробу назвати "Азов" терористичною організацією
У Києві підтвердили випадок захворювання на дифтерію 
Усі новини
Досвід

Що і як читають у Японії, Туреччині, Фінляндії, Бразилії та Польщі. Чому нам варто у них повчитися

Медицина

Поліомієліт: чим небезпечний та чи допоможе вакцинація захиститися

екологія

7 причин, чому не можна спалювати листя