В Запорожье активистку ударили ножом, она в реанимации

3290 просмотров
Четверг, 24 октября 2019, 17:56

В Запорожье напали с ножом на руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову.

Источник: Facebook-страница президента Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаля Хамдани, полиция Запорожской области.

Прямая речь Хамдани: "Нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножем в область сердца. Сейчас девушка в реанимации. Ее оперируют".

Детали: Нападение произошло в Космическом микрорайоне Запорожья, на улице Европейской. Девушка является также женой запорожского общественника, лидера организации "Антикорупційний рух Запоріжжя" Константина Белова.

Ассоциация национальных меньшинств Запорожской области призвала запорожские правоохранительные органы найти и наказать преступника. А неравнодушных жетелей Запорожья – помочь правоохранителям.

В свою очередь полиция сообщает о проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения злоумышленника. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Запорожье полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Запорожсталь" сменит генерального директора 23 октября 2019, 16:43
Wizz Air заходит в Запорожье 22 октября 2019, 11:29
Две крупные компании Григоришина начали процедуру банкротства 22 октября 2019, 09:58
Все новости
Главные новости
Представил Медведчука, который дает мне деньги: Арахамия "сдал" полиграф
В Запорожье активистку ударили ножом, она в реанимации
Шоу не будет: Арахамия говорит, что свидетеля взяток не пускают на ТВ
В делу по Порошенко ГБР пришло с обысками к экс-нардепу
Все новости
Медицина

Полиомиелит: чем опасен и поможет ли вакцинация защититься

Кино

ТОП-10 самых популярных фильмов и сериалов от Netflix

Фото

Будничные дни сантехника: что люди придумывают с трубами и унитазами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів