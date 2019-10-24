В Запорожье активистку ударили ножом, она в реанимации
В Запорожье напали с ножом на руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову.
Источник: Facebook-страница президента Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаля Хамдани, полиция Запорожской области.
Прямая речь Хамдани: "Нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножем в область сердца. Сейчас девушка в реанимации. Ее оперируют".
Детали: Нападение произошло в Космическом микрорайоне Запорожья, на улице Европейской. Девушка является также женой запорожского общественника, лидера организации "Антикорупційний рух Запоріжжя" Константина Белова.
Ассоциация национальных меньшинств Запорожской области призвала запорожские правоохранительные органы найти и наказать преступника. А неравнодушных жетелей Запорожья – помочь правоохранителям.
В свою очередь полиция сообщает о проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения злоумышленника. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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