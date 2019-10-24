Україна отримала безвіз із країною Карибського басейну

Україна і острівна держава у Карібському морі Домініка 13 листопада обопільно скасовують візові режими.

Про це на своєму Твіттері написав Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць.

Згідно з повідомленням 13 листопада набуває чинності угода про безвізові режими між Україною і Домінікою.

Угода також передбачає безоплатні довгострокові візи для перебування понад 90 днів.

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