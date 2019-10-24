Україна отримала безвіз із країною Карибського басейну
Україна і острівна держава у Карібському морі Домініка 13 листопада обопільно скасовують візові режими.
Про це на своєму Твіттері написав Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць.
Згідно з повідомленням 13 листопада набуває чинності угода про безвізові режими між Україною і Домінікою.
Угода також передбачає безоплатні довгострокові візи для перебування понад 90 днів.
Нагадаємо:
- 25 вересня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підписав угоду про безвіз з Колумбією.
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