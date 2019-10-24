Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна отримала безвіз із країною Карибського басейну

Четвер, 24 жовтня 2019, 18:06

Україна і острівна держава у Карібському морі Домініка 13 листопада обопільно скасовують візові режими.

Про це на своєму Твіттері написав Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць.

Згідно з повідомленням 13 листопада набуває чинності угода про безвізові режими між Україною і Домінікою.

Угода також передбачає безоплатні довгострокові візи для перебування понад 90 днів.

Нагадаємо:

  • 25 вересня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підписав угоду про безвіз з Колумбією.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: безвізУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
безвіз
Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і дизпаливо у липні на 5-8 гривень за літр
ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна
Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: