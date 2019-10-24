Украина получила безвиз со страной Карибского бассейна
Четверг, 24 октября 2019, 18:06
Украина и островное государство в Карибском море Доминика 13 ноября обоюдно отменяют визовые режимы.
Об этом на своем Твиттере написал Госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.
Согласно сообщению 13 ноября вступает в силу соглашение о безвизовых режима между Украиной и Доминикой.
Соглашение также предусматривает бесплатные долгосрочные визы для пребывания свыше 90 дней.
Напомним:
- 25 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизовых с Колумбией.