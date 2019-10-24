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Украина получила безвиз со страной Карибского бассейна

Четверг, 24 октября 2019, 18:06

Украина и островное государство в Карибском море Доминика 13 ноября обоюдно отменяют визовые режимы.

Об этом на своем Твиттере написал Госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

Согласно сообщению 13 ноября вступает в силу соглашение о безвизовых режима между Украиной и Доминикой.

Соглашение также предусматривает бесплатные долгосрочные визы для пребывания свыше 90 дней.

Напомним:

  • 25 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизовых с Колумбией.

Темы: безвизУкраина
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