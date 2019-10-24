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Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови

Четвер, 24 жовтня 2019, 18:40

Росія відмовилася збільшити експортні квоти на молдовські товари на 2019 рік, встановивши квоту у 15 тисяч експортних дозволів для молдовських виробників - на 3 тисячі менше, ніж торік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IPN.

У пресрелізі Міністерства економіки та інфраструктури Молдови відзначається, що з огляду на недостатню кількість таких дозволів було направлено кілька звернень на адресу російської сторони з проханням збільшити квоту. Більшість звернень були відхилені.

"Тільки в серпні російська сторона погодилася організувати засідання Змішаної молдовсько-російської комісії з міжнародного автомобільного транспорту і на прохання видати додаткові дозволи зазначила, що 80,8% від обсягу двосторонніх перевезень здійснюються молдовськими перевізниками, а частка російських операторів становить всього 9,3%", - йдеться в повідомленні.

Російська сторона наголосила на необхідності вжиття заходів щодо збільшення частки участі російських перевізників в здійсненні автомобільних вантажних перевезень між державами.

"Однак в результаті переговорів, а також з урахуванням запланованих заходів російська сторона прийняла в III кварталі поточного року пропозицію про надання додатково 1250 дозволів", - уточнюється в пресрелізі.

Рішення про надання інших додаткових контингентів на 2019 рік буде ухвалено російською стороною після проведення моніторингу частки участі російських перевізників на молдовсько-російському ринку двосторонніх вантажних транспортних послуг, йдеться в повідомленні.

"У цей час Міністерство економіки та інфраструктури повторно попросило про видачу додаткової квоти дозволів - 7000 - для операторів Республіки Молдова, а в подальший період запланована зустріч з російською стороною, в рамках якої буде обговорюватися і питання про квоти для дозволів", - сказано в повідомленні.

Теми: РосіяМолдова
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