Россия отказалась увеличить экспортные квоты для Молдовы

Россия отказалась увеличить экспортные квоты на молдавские товары на 2019 год, установив квоту в 15 тыс. экспортных разрешений для молдавских производителей - на 3 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IPN.

В пресс-релизе Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы отмечается, что, учитывая недостаточное количество таких разрешений, было направлено несколько обращений в адрес российской стороне с просьбой увеличить квоту. Большинство обращений были отклонены.

"Только в августе российская сторона согласилась организовать заседание смешанной молдавско-российской комиссии по международному автомобильному транспорту и на просьбу выдать дополнительные разрешения отметила, что 80,8% от объема двусторонних перевозок осуществляются молдавскими перевозчиками, а доля российских операторов составляет всего 9,3%", - говорится в сообщении.

Российская сторона подчеркнула необходимость принятия мер по увеличению доли участия российских перевозчиков в осуществлении автомобильных грузовых перевозок между государствами.

"Однако в результате переговоров, а также с учетом запланированных мер российская сторона приняла в III квартале текущего года предложение о предоставлении дополнительно 1250 разрешений", - уточняется в пресс-релизе.

Решение о предоставлении других дополнительных контингентов на 2019 год будет принято российской стороной после проведения мониторинга доли участия российских перевозчиков на молдавско-российском рынке двусторонних грузовых транспортных услуг, говорится в сообщении.

"В настоящее время Министерство экономики и инфраструктуры повторно попросило о выдаче дополнительной квоты разрешений – 7 тысяч для операторов Республики Молдова, а в последующий период запланирована встреча с российской стороной, в рамках которой будет обсуждаться и вопрос о квотах для разрешений", - говорится в сообщении.