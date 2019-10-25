У Києві підтвердили випадок захворювання на дифтерію 

В Києві підтверджено випадок захворювання на дифтерію у 9-річного школяра.

Джерело: Центр громадського здоров'я у facebook

"Дитина не щеплена від хвороби через відмову батьків. Наразі хвору дитину госпіталізовано. Діагноз дифтерія встановлено 24 жовтня на підставі бактеріологічних даних. Для введення сироватки немає показів", - йдеться у дописі.

Зазначається, що хворий мав контакт із 45-ма людьми, з них 36 дітей, огляд яких заплановано на 25 жовтня. За місцем проживання та навчання організовується дезінфекція.

Центр громадського здоров'я України нагадав, що країна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості в усіх регіонах. Для дорослих передбачено ревакцинацію кожні 10 років з 16-річного віку. Діти та дорослі для захисту від захворювання мають щепитися відповідно до чинного календаря щеплень. Вакцина є безкоштовною, а щепитися можна у свого сімейного лікаря.

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