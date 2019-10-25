В Киеве подтвердили случай заболевания дифтерией

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Пятница, 25 октября 2019, 00:41

В Киеве подтвержден случай заболевания дифтерией у 9-летнего школьника.

Источник: Центр общественного здоровья в facebook 

"Ребенок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больной ребенок госпитализирован. Диагноз дифтерия установлен 24 октября на основании бактериологических данных. Для введения сыворотки нет показаний", - говорится в заметке.

Отмечается, что у больного был контакт с 45-ю людьми, из них - с 36 детьми, осмотр которых запланирован на 25 октября. По месту жительства и учебы организуется дезинфекция.

Центр общественного здоровья Украины напомнил, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста. Дети и взрослые для защиты от заболевания должны прививаться в соответствии с действующим календарем прививок. Вакцина является бесплатной, а вакцинироваться можно у семейного врача.

Напомним:

  • В Ужгороде обнаружили еще два случая дифтерии.
    Общее количество больных за последнюю неделю выросло до трех человек.

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Темы: эпидемия Киев


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