Україна в ООН закликала звільнити ув'язненого журналіста 

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 05:25

Україна в ООН засудила ув’язнення окупаційною владою в Донецьку журналіста Станіслава Асєєва та виступила з вимогою негайно звільнити його.

Джерело: посол з особливих доручень МЗС України Олег Герасименко, передає Укрінформ.

"Попри звільнення Росією 35 українців, у тому числі Олега Сенцова й Володимира Балуха, Кремль продовжує вперто ігнорувати заклики міжнародних організацій, політичних лідерів та громадянського суспільства звільнити решту українців, позбавлених волі за політично вмотивованими звинуваченнями", — зазначив дипломат.

Він також підкреслив, що російська окупаційна влада на українській території продовжує засуджувати до ув’язнення громадян України за їхні переконання.

"Свобода переконань та їх вільного висловлення перебуває там (на окупованих територіях — ред) під особливою загрозою, її фактично не існує. Лише кілька днів тому український журналіст Станіслав Асєєв був засуджений російською окупаційною адміністрацією в Донецьку до 15 років позбавлення волі", — констатував представник України.

Герасименко наголосив, що українська сторона "засуджує це рішення й вимагає негайного та безумовного звільнення журналіста Асєєва".

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Теми: США Трамп


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