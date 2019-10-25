Украина в ООН призвала освободить украинского журналиста

Украина в ООН осудила заключение оккупационными властями в Донецке журналиста Станислава Асеева.

Источник: посол по особым поручениям МИД Украины Олег Герасименко, передает Укринформ.

"Несмотря на освобождение Россией 35 украинцев, в том числе Олега Сенцова и Владимира Балуха, Кремль продолжает упорно игнорировать призывы международных организаций, политических лидеров и гражданского общества освободить остальных украинцев, лишенных свободы по политически мотивированным обвинениям", — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что российская оккупационная власть на украинской территории продолжает осуждать к заключению граждан Украины за их убеждения.

"Свобода убеждений и их свободного выражения находится там (на оккупированных территориях — ред) под особой угрозой, ее фактически не существует. Всего несколько дней назад украинский журналист Станислав Асеев был осужден русской оккупационной администрацией в Донецке до 15 лет лишения свободы", — констатировал представитель Украина.

Герасименко подчеркнул, что украинская сторона "осуждает это решение и требует немедленного и безусловного освобождения журналиста Асеева".