Білий дім не передплачуватиме газети, які доклалися до скандалів із Трампом

Білий дім припинить свої підписки на видання "The Washington Post" та "New York Times" – газети, які часто критикує президент США Дональд Трамп.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Адміністрація президента планує вимагати цього від усіх федеральних агентств.

Прессекретар Білого дому вважає такий крок правильним.

Пряма мова Стефані Гришам: "Це буде значною економією коштів для платників податків".

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