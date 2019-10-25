Білий дім не передплачуватиме газети, які доклалися до скандалів із Трампом
П'ятниця, 25 жовтня 2019, 09:59
Білий дім припинить свої підписки на видання "The Washington Post" та "New York Times" – газети, які часто критикує президент США Дональд Трамп.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Адміністрація президента планує вимагати цього від усіх федеральних агентств.
Прессекретар Білого дому вважає такий крок правильним.
Пряма мова Стефані Гришам: "Це буде значною економією коштів для платників податків".
Передісторія:
- 21 жовтня Дональд Трамп заявив "Fox News", що не хоче отримувати газети "The Washington Post" та "New York Times", оскільки це "фейкові" новини.
- Голова Асоціації кореспондентів Білого дому Джонатан Карл заявив "The Wall Street Journal", що не сумнівається, "що працьовиті журналісти "The New York Times" і "Washington Post" продовжуватимуть займатися якісною журналістикою незалежно від того, чи визнає президент, що їх читає".
- Обидва видання мають великий вплив на національну політику США, особливо в тому, що стосується висвітлення діяльності адміністрації президента.
- Публікації "The Washington Post" та "The New York Times" зіграли вагому роль в останніх скандалах, які розгортаються довкола Дональда Трампа у США, зокрема й у так званому "Українагейті" – історії з імовірним тиском на українського президента Володимира Зеленського.