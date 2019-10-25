Білий дім не передплачуватиме газети, які доклалися до скандалів із Трампом

511 переглядів
П'ятниця, 25 жовтня 2019, 09:59

Білий дім припинить свої підписки на видання "The Washington Post" та "New York Times" – газети, які часто критикує президент США Дональд Трамп.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Адміністрація президента планує вимагати цього від усіх федеральних агентств.

Прессекретар Білого дому вважає такий крок правильним.

Пряма мова Стефані Гришам: "Це буде значною економією коштів для платників податків".

Передісторія:

  • 21 жовтня Дональд Трамп заявив "Fox News", що не хоче отримувати газети "The Washington Post" та "New York Times", оскільки це "фейкові" новини.
  • Голова Асоціації кореспондентів Білого дому Джонатан Карл заявив "The Wall Street Journal", що не сумнівається, "що працьовиті журналісти "The New York Times" і "Washington Post" продовжуватимуть займатися якісною журналістикою незалежно від того, чи визнає президент, що їх читає".
  • Обидва видання мають великий вплив на національну політику США, особливо в тому, що стосується висвітлення діяльності адміністрації президента.
  • Публікації "The Washington Post" та "The New York Times" зіграли вагому роль в останніх скандалах, які розгортаються довкола Дональда Трампа у США, зокрема й у так званому "Українагейті" – історії з імовірним тиском на українського президента Володимира Зеленського.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США Трамп ЗМІ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Аваков відповів США на спробу назвати "Азов" терористичною організацією 25 жовтня 2019, 09:11
Україна в ООН закликала звільнити ув'язненого журналіста  25 жовтня 2019, 05:25
Білий дім планує відновити торгові привілеї для України — Washington Post 25 жовтня 2019, 04:52
Усі новини
Головні новини
Київські будинки почали підключати до тепла
Нацбанк вводить в обіг банкноту номіналом 1000 гривень
Аваков відповів США на спробу назвати "Азов" терористичною організацією
У Києві підтвердили випадок захворювання на дифтерію 
Усі новини
психологія

Чому нам важко усвідомити неминучість власної смерті

подкаст

Висока температура та ГРВІ у дітей: головне – без паніки

holiday

Чи варто завчасно наряджати новорічну ялинку? Пояснює психолог