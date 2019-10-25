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Белый дом не будет выписывать газеты, внесшие лепту в скандалы с Трампом

Пятница, 25 октября 2019, 09:59

Белый дом прекратит свои подписки на издания "The Washington Post" и "New York Times" – газеты, которые часто критикует президент США Дональд Трамп.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Администрация президента планирует требовать этого от всех федеральных агентств.

Пресс-секретарь Белого дома считает такой шаг правильным.

Прямая речь Стефани Гришам: "Это будет значительной экономией средств для налогоплательщиков".

Предыстория:

  • 21 октября Дональд Трамп заявил "Fox News", что не хочет получать газеты "The Washington Post" и "New York Times", поскольку это "фейковые" новости.
  • Глава Ассоциации корреспондентов Белого дома Джонатан Карл заявил "The Wall Street Journal", что не сомневается, "что трудолюбивые журналисты "The New York Times" и "Washington Post" продолжат заниматься качественной журналистикой независимо от того, признает ли президент, что их читает".
  • Оба издания имеют большое влияние на национальную политику США, особенно в том, что касается освещения деятельности администрации президента.
  • Публикации "The Washington Post" и "The New York Times" сыграли весомую роль в последних скандалах, которые разворачиваются вокруг Дональда Трампа в США, в частности в так называемом "Украинагейте" – истории с возможным давлением на украинского президента Владимира Зеленского.

Темы: СШАТрампСМИ
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