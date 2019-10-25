Белый дом не будет выписывать газеты, внесшие лепту в скандалы с Трампом
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Пятница, 25 октября 2019, 09:59
Белый дом прекратит свои подписки на издания "The Washington Post" и "New York Times" – газеты, которые часто критикует президент США Дональд Трамп.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Администрация президента планирует требовать этого от всех федеральных агентств.
Пресс-секретарь Белого дома считает такой шаг правильным.
Прямая речь Стефани Гришам: "Это будет значительной экономией средств для налогоплательщиков".
Предыстория:
- 21 октября Дональд Трамп заявил "Fox News", что не хочет получать газеты "The Washington Post" и "New York Times", поскольку это "фейковые" новости.
- Глава Ассоциации корреспондентов Белого дома Джонатан Карл заявил "The Wall Street Journal", что не сомневается, "что трудолюбивые журналисты "The New York Times" и "Washington Post" продолжат заниматься качественной журналистикой независимо от того, признает ли президент, что их читает".
- Оба издания имеют большое влияние на национальную политику США, особенно в том, что касается освещения деятельности администрации президента.
- Публикации "The Washington Post" и "The New York Times" сыграли весомую роль в последних скандалах, которые разворачиваются вокруг Дональда Трампа в США, в частности в так называемом "Украинагейте" – истории с возможным давлением на украинского президента Владимира Зеленского.
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