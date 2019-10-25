Белый дом не будет выписывать газеты, внесшие лепту в скандалы с Трампом

Белый дом прекратит свои подписки на издания "The Washington Post" и "New York Times" – газеты, которые часто критикует президент США Дональд Трамп.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Администрация президента планирует требовать этого от всех федеральных агентств.

Пресс-секретарь Белого дома считает такой шаг правильным.

Прямая речь Стефани Гришам: "Это будет значительной экономией средств для налогоплательщиков".

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