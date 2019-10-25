Деркач і Дубінський хочуть розслідувати "міжнародну корупцію" Гонтаревої і Гройсмана

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 10:06

Позафракційний нардеп Андрій Деркач і депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський зареєстрували проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів міжнародної корупції вищих посадових осіб України.

Джерело: пост Деркача в Facebook

Пряма мова: "Подав разом з колегами проєкт постанови про створення ТСК, яка повинна буде розслідувати факти міжнародної корупції та лобіювання незалежно від прізвищ, громадянства і посад осіб, які брали участь в розкраданні нашої держави.

Незважаючи на опір Апарату Верховної Ради при реєстрації, упевнений в результативності, як голосування за створення ТСК, так і успішності результатів її роботи".

Деталі: Основними завданнями ТСК нардепи визначили:

  • розслідування діяльності голови Нацбанку Валерія Гонтаревої,
  • Міністерства фінансів на чолі з міністром Наталією Яресько,
  • перевірку відомостей зі звіту Рахункової палати про порушення в сфері використання міжнародної технічної допомоги на суму 5,3 млрд доларів,
  • розслідування фактів незаконного лобіювання під час видобутку і постачання на територію України енергоносіїв і незаконного ціноутворення для українських споживачів,
  • розслідування незаконних дій уряду прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Згідно з проєктом постанови, до складу ТСК увійдуть 18 осіб, її главою буде Дубинський, а секретар Деркач.

Ірина Балачук, УП

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