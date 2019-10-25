Деркач и Дубинский хотят расследовать "международную коррупцию" Гонтаревой и Гройсмана

Внефракционный нардеп Андрей Деркач и депутат "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировали проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины.

Источник: пост Деркача в Facebook

Прямая речь: "Подал вместе с коллегами проект постановления про создание ТСК, которая должна будет расследовать факты международной коррупции и лоббирования вне зависимости от фамилий, гражданства и должностей персон, участвовавших в разворовывании нашего государства.

Несмотря на сопротивление Аппарата Верховной Рады при регистрации, уверен в результативности, как голосования за создание ТСК, так и успешности результатов её работы".

Детали: Основными задачами ТСК нардепы определили:

расследование деятельности главы Нацбанка Валерии Гонтаревой,

Министерства финансов во главе с министром Натальей Яресько,

проверка сведений из отчета Счетной палаты о нарушениях в сфере использования международной технической помощи на сумму 5,3 млрд долларов,

расследование фактов незаконного лоббирования при добыче и поставке на территорию Украины энергоносителей и незаконного ценообразования для украинских потребителей,

расследование незаконных действий правительства премьер-министра Владимира Гройсмана.

Согласно проекту постановления, в состав ВСК войдут 18 человек, ее главой будет Дубинский, а секретарь Деркач.