Деркач и Дубинский хотят расследовать "международную коррупцию" Гонтаревой и Гройсмана

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Пятница, 25 октября 2019, 10:06

Внефракционный нардеп Андрей Деркач и депутат "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировали проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины.

Источник: пост Деркача в Facebook  

Прямая речь: "Подал вместе с коллегами проект постановления про создание ТСК, которая должна будет расследовать факты международной коррупции и лоббирования вне зависимости от фамилий, гражданства и должностей персон, участвовавших в разворовывании нашего государства.

Несмотря на сопротивление Аппарата Верховной Рады при регистрации, уверен в результативности, как голосования за создание ТСК, так и успешности результатов её работы".

Детали: Основными задачами ТСК нардепы определили:

  • расследование деятельности главы Нацбанка Валерии Гонтаревой,
  • Министерства финансов во главе с министром Натальей Яресько,
  • проверка сведений из отчета Счетной палаты о нарушениях в сфере использования международной технической помощи на сумму 5,3 млрд долларов,
  • расследование фактов незаконного лоббирования при добыче и поставке на территорию Украины энергоносителей и незаконного ценообразования для украинских потребителей,
  • расследование незаконных действий правительства премьер-министра Владимира Гройсмана.

Согласно проекту постановления, в состав ВСК войдут 18 человек, ее главой будет Дубинский, а секретарь Деркач.

Ирина Балачук, УП

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