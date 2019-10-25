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Вибух у Києві: на ринку кинули гранату

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 10:31

Уночі 25 жовтня невідомий кинув гранату "Ф-1" на ринку по вулиці Теодора Драйзера, у результаті чого постраждали кілька кіосків.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "О 1:15 до Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про вибух на ринку на вулиці Теодора Драйзера. Внаслідок події ніхто не постраждав. Проте пошкоджено фасади кількох торгівельних павільйонів". 

 

Деталі: Камери відеоспостереження зафіксували, що невідомий, проходячи поміж торгівельних кіосків, кинув невідомий предмет, який одразу вибухнув. Після цього зловмисник втік.

Правоохоронці на місці події вилучили залишки вибухівки, які відправили на експертне дослідження. За попередньою інформацією, це – фрагменти гранати "Ф-1".

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна ) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Поліція розшукує зловмисника.

Українська правда
Теми: Київполіціявибух
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