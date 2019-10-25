Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв в Киеве: на рынке бросили гранату

Пятница, 25 октября 2019, 10:31

Ночью 25 октября неизвестный бросил гранату "Ф-1" на рынке по улице Теодора Драйзера, в результате чего пострадали несколько киосков.

Источник: полиция Киева

Дословно: "В 1:15 в Деснянское управление полиции поступило сообщение о взрыве на рынке на улице Теодора Драйзера. В результате происшествия никто не пострадал. Однако повреждены фасады нескольких торговых павильонов". 

 

Детали: Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что неизвестный, проходя между торговых киосков, бросил неизвестный предмет, который сразу взорвался. После этого злоумышленник скрылся.

Правоохранители на месте происшествия изъяли остатки взрывчатки, которые отправили на экспертное исследование. По предварительной информации, это – фрагменты гранаты "Ф-1".

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Полиция разыскивает злоумышленника.

Украинская правда
Темы: Киевполициявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Киев
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
Последние новости
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
Все новости...
Реклама: