Взрыв в Киеве: на рынке бросили гранату

Ночью 25 октября неизвестный бросил гранату "Ф-1" на рынке по улице Теодора Драйзера, в результате чего пострадали несколько киосков.

Источник: полиция Киева

Дословно: "В 1:15 в Деснянское управление полиции поступило сообщение о взрыве на рынке на улице Теодора Драйзера. В результате происшествия никто не пострадал. Однако повреждены фасады нескольких торговых павильонов".

Детали: Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что неизвестный, проходя между торговых киосков, бросил неизвестный предмет, который сразу взорвался. После этого злоумышленник скрылся.

Правоохранители на месте происшествия изъяли остатки взрывчатки, которые отправили на экспертное исследование. По предварительной информации, это – фрагменты гранаты "Ф-1".

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Полиция разыскивает злоумышленника.