Українців чекають останні теплі вихідні

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 11:38

На вихідних в Україні пануватиме тепла суха погода із туманами, з понеділка очікується похолодання.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко

Пряма мова: "Вихідними, 26-27 жовтня, в Україні синоптична ситуація не зміниться.
Дощів не буде, тумани будуть і багато, температура повітря становитиме протягом дня +13+18 градусів, на Заході до +22 градусів. Ці вихідні практично завершують тривалий період дуже теплої жовтневої погоди, наступні вже можуть із морозами та навіть із мокрим сніжком".

Деталі: У Києві субота-неділя будуть туманними, без дощу, з денною температурою повітря близько +15 градусів.

Вже з понеділка температура повітря почне поступово знижуватися.

В столиці також почне холоднішати: понеділок +12, вівторок +10, середа +8, а далі, до кінця тижня вночі вже з’являться мінусові температури.

Українська правда

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Теми: погода


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