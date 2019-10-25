Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українців чекають останні теплі вихідні

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 11:38

На вихідних в Україні пануватиме тепла суха погода із туманами, з понеділка очікується похолодання.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко

Пряма мова: "Вихідними, 26-27 жовтня, в Україні синоптична ситуація не зміниться.
Дощів не буде, тумани будуть і багато, температура повітря становитиме протягом дня +13+18 градусів, на Заході до +22 градусів. Ці вихідні практично завершують тривалий період дуже теплої жовтневої погоди, наступні вже можуть із морозами та навіть із мокрим сніжком".

Деталі: У Києві субота-неділя будуть туманними, без дощу, з денною температурою повітря близько +15 градусів.

Вже з понеділка температура повітря почне поступово знижуватися.

В столиці також почне холоднішати: понеділок +12, вівторок +10, середа +8, а далі, до кінця тижня вночі вже з’являться мінусові температури.

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: