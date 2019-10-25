Українців чекають останні теплі вихідні

На вихідних в Україні пануватиме тепла суха погода із туманами, з понеділка очікується похолодання.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко

Пряма мова: "Вихідними, 26-27 жовтня, в Україні синоптична ситуація не зміниться.

Дощів не буде, тумани будуть і багато, температура повітря становитиме протягом дня +13+18 градусів, на Заході до +22 градусів. Ці вихідні практично завершують тривалий період дуже теплої жовтневої погоди, наступні вже можуть із морозами та навіть із мокрим сніжком".

Деталі: У Києві субота-неділя будуть туманними, без дощу, з денною температурою повітря близько +15 градусів.



Вже з понеділка температура повітря почне поступово знижуватися.



В столиці також почне холоднішати: понеділок +12, вівторок +10, середа +8, а далі, до кінця тижня вночі вже з’являться мінусові температури.



