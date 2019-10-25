Украинцев ждут последние теплые выходные

На выходных в Украине будет царить теплая сухая погода с туманами, с понедельника ожидается похолодание.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "На выходных, 26-27 октября, в Украине синоптическая ситуация не изменится. Дождей не будет, туманы будут и много, температура воздуха составит в течение дня +13 +18 градусов, на Западе до +22 градусов. Эти выходные практически завершают длительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут с морозами и даже с мокрым снежком".

Детали: В Киеве субботу-воскресенье будут туманными, без дождя, с дневной температурой воздуха около 15 градусов.

Уже с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться.

В столице также начнет холодать. В понедельник +12, вторник +10, среда +8, а дальше, до конца недели ночью уже появятся минусовые температуры.