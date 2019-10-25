В Україні затримали хакера, який вкрав мільйони у фінустановах США

В Україні затримали іноземця, якого розшукували співробітниками Федерального бюро розслідувань та Служби розслідування фінансових злочинів США через шахрайство.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "32-річного іноземця підозрюють у викраденні 6 мільйонів доларів із рахунків американських фінансових установ. Затримання відбулося в одному зі столичних готелів, де він тимчасово проживав".

Деталі: Чоловіка затримали у Києві. Розслідувати злочини хакера почали ще у 2010 році співробітники ФБР та Служби розслідування фінзлочинів США. У 2019 році в Україну надійшов запит про допомогу щодо розшуку та затримання зловмисника.

Іноземця підозрюють у незаконному втручанні в роботу комп’ютерних систем, викраденні та відмиванні грошей в особливо великих розмірах і в шахрайстві.

Поліцейські затримали зловмисника в одному із найдорожчих столичних готелів. Наразі вирішується питання щодо видачі затриманого США.