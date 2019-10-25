В Україні затримали хакера, який вкрав мільйони у фінустановах США

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 11:41

В Україні затримали іноземця, якого розшукували співробітниками Федерального бюро розслідувань та Служби розслідування фінансових злочинів США через шахрайство.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "32-річного іноземця підозрюють у викраденні 6 мільйонів доларів із рахунків американських фінансових установ. Затримання відбулося в одному зі столичних готелів, де він тимчасово проживав". 

Деталі: Чоловіка затримали у Києві. Розслідувати злочини хакера почали ще у 2010 році співробітники ФБР та Служби розслідування фінзлочинів США. У 2019 році в Україну надійшов запит про допомогу щодо розшуку та затримання зловмисника.

Іноземця підозрюють у незаконному втручанні в роботу комп’ютерних систем, викраденні та відмиванні грошей в особливо великих розмірах і в шахрайстві.

 

Поліцейські затримали зловмисника в одному із найдорожчих столичних готелів. Наразі вирішується питання щодо видачі затриманого США.

Українська правда

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Теми: поліція США хакери Україна


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