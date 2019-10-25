В Україні затримали хакера, який вкрав мільйони у фінустановах США
В Україні затримали іноземця, якого розшукували співробітниками Федерального бюро розслідувань та Служби розслідування фінансових злочинів США через шахрайство.
Джерело: пресслужба Нацполіції
Дослівно: "32-річного іноземця підозрюють у викраденні 6 мільйонів доларів із рахунків американських фінансових установ. Затримання відбулося в одному зі столичних готелів, де він тимчасово проживав".
Деталі: Чоловіка затримали у Києві. Розслідувати злочини хакера почали ще у 2010 році співробітники ФБР та Служби розслідування фінзлочинів США. У 2019 році в Україну надійшов запит про допомогу щодо розшуку та затримання зловмисника.
Іноземця підозрюють у незаконному втручанні в роботу комп’ютерних систем, викраденні та відмиванні грошей в особливо великих розмірах і в шахрайстві.
Поліцейські затримали зловмисника в одному із найдорожчих столичних готелів. Наразі вирішується питання щодо видачі затриманого США.
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