В Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США из-за мошенничества.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "32-летнего иностранца подозревают в похищении 6 млн долларов со счетов американских финансовых учреждений. Задержание произошло в одном из столичных отелей, где он временно проживал".