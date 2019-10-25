Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине задержали хакера, который украл миллионы в финучреждениях США

Пятница, 25 октября 2019, 11:41

В Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений США из-за мошенничества.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "32-летнего иностранца подозревают в похищении 6 млн  долларов со счетов американских финансовых учреждений. Задержание произошло в одном из столичных отелей, где он временно проживал".

Детали: Мужчину задержали в Киеве. Расследовать преступления хакера начали еще в 2010 году сотрудники ФБР и Службы расследования финпреступлений США. В 2019 году в Украину поступил запрос о помощи по розыску и задержанию злоумышленника.

Иностранца подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.

 

Полицейские задержали злоумышленника в одном из самых дорогих столичных отелей. Сейчас решается вопрос о выдаче задержанного США.

Украинская правда
Темы: полицияСШАхакерыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
полиция
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Информацию о сбежавших в ЕС коллаборационистах начали вносить в базу Интерпола
Последние новости
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
Все новости...
Реклама: