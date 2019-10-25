В Украине задержали хакера, который прятался от правоохранителей США
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Пятница, 25 октября 2019, 11:41
В Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США из-за мошенничества.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Дословно: "32-летнего иностранца подозревают в похищении 6 млн долларов со счетов американских финансовых учреждений. Задержание произошло в одном из столичных отелей, где он временно проживал".
Украинская правда
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