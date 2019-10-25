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В аеропорту затримали українця, якого шукали за зловживання владою

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 12:25

В аеропорту "Харків" під час перевірки документів прикордонники виявили і затримали українця, який перебував у розшуку.

Джерело: Східне регіональне управління ДПСУ

Дослівно: "Під час перевірки документів одного з пасажирів, який прибув рейсом зі Стамбула, правоохоронцями було встановлено, що він знаходиться в розшуку на території України".

Деталі: Чоловіка 1977 року народження підозрюють у скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та ст. 366 "Службове підроблення" Кримінального кодексу.

Зазначається, що наразі, для прийняття подальшого правового рішення громадянина передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.

Українська правда
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