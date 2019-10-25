В аэропорту задержан украинец, разыскиваемый за злоупотребление властью

В аэропорту "Харьков" во время проверки документов пограничники обнаружили и задержали украинца, который находился в розыске.

Источник: Восточное региональное управление ГПСУ

Дословно: "Во время проверки документов одного из пассажиров, который прибыл рейсом из Стамбула, правоохранители установили, что он находится в розыске на территории Украины".

Детали: Мужчину 1977 года рождения подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ст. 366 "Служебный подлог" Уголовного кодекса.

Отмечается, что в настоящее время для принятия дальнейшего правового решения гражданина передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.