В аэропорту задержан украинец, разыскиваемый за злоупотребление властью

921 просмотр
Пятница, 25 октября 2019, 12:25

В аэропорту "Харьков" во время проверки документов пограничники обнаружили и задержали украинца, который находился в розыске.

Источник: Восточное региональное управление ГПСУ

Дословно: "Во время проверки документов одного из пассажиров, который прибыл рейсом из Стамбула, правоохранители установили, что он находится в розыске на территории Украины".

Детали: Мужчину 1977 года рождения подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ст. 366 "Служебный подлог" Уголовного кодекса.

Отмечается, что в настоящее время для принятия дальнейшего правового решения гражданина передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Киевские дома начали подключать к теплу
Нацбанк вводит в обращение банкноту номиналом 1000 гривен
Аваков ответил США на попытку назвать "Азов" террористической организацией
В Киеве подтвердили случай заболевания дифтерией
Все новости
Медицина

Полиомиелит: чем опасен и поможет ли вакцинация защититься

Кино

ТОП-10 самых популярных фильмов и сериалов от Netflix

Фотопроект

Эмоции природы в 14 фотографиях профессиональных фотографов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів