Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Економіст НБУ допоміг оформити фейковий кредит на 21 млн грн – прокуратура  

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 12:51

Трьом посадовцям "Банку Богуслав" та головному економісту відділу НБУ оголосили підозри у нанесенні збитків у сумі понад 21,6 млн гривень.

Джерело: Пресслужба прокуратури Києва

Дослівно: "За результатами досудового розслідування 24 жовтня 2019 року заступнику голови правління ПАТ "Банк Богуслав", заступнику начальника управління та начальнику служби безпеки вказаного банку повідомлено про підозру за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України".

"Крім того, повідомлено про підозру головному економісту відділу перевірок кредитними ризиками Національного банку України, який підписав акт перевірки майна, що мало бути передано у забезпечення…кредиту, незважаючи на його відсутність. Дії працівника Нацбанку України кваліфіковано за ч.2 ст.366 КК України (Службове підроблення)".

Деталі: За версією слідства між банком та "підконтрольною" його посадовцям комерційною структурою був укладений кредитний договір на суму понад 21,6 млн гривень, а в забезпечення виконання зобов’язань передано неіснуюче заставне майно.

Українська правда
Теми: НБУбанки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
НБУ
В НБУ розповіли, скільки готівки перебуває в обігу, та нагадали про обмін монет
Нацбанк створив департамент міжнародного співробітництва
В НБУ виступили проти відмови від готівки та не планують заміняти її на цифрові гроші
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: