Економіст НБУ допоміг оформити фейковий кредит на 21 млн грн – прокуратура  

Трьом посадовцям "Банку Богуслав" та головному економісту відділу НБУ оголосили підозри у нанесенні збитків у сумі понад 21,6 млн гривень.

Джерело: Пресслужба прокуратури Києва

Дослівно: "За результатами досудового розслідування 24 жовтня 2019 року заступнику голови правління ПАТ "Банк Богуслав", заступнику начальника управління та начальнику служби безпеки вказаного банку повідомлено про підозру за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України".

"Крім того, повідомлено про підозру головному економісту відділу перевірок кредитними ризиками Національного банку України, який підписав акт перевірки майна, що мало бути передано у забезпечення…кредиту, незважаючи на його відсутність. Дії працівника Нацбанку України кваліфіковано за ч.2 ст.366 КК України (Службове підроблення)".

Деталі: За версією слідства між банком та "підконтрольною" його посадовцям комерційною структурою був укладений кредитний договір на суму понад 21,6 млн гривень, а в забезпечення виконання зобов’язань передано неіснуюче заставне майно.