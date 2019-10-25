Экономист НБУ помог оформить фейковый кредит на 21 млн грн – прокуратура

Трем должностным лицам "Банка Богуслав" и главному экономисту отдела НБУ объявили подозрения в нанесении убытков в сумме более 21,6 млн гривен.

Источник: Пресс-служба прокуратуры Киева

Дословно: "По результатам предварительного расследования 24 октября 2019 года заместителю председателя правления ОАО "Банк Богуслав", заместителю начальника управления и начальника службы безопасности указанного банка сообщено о подозрении по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины".

"Кроме того, сообщается о подозрении главному экономисту отдела проверок кредитными рисками Национального банка Украины, который подписал акт проверки имущества, быть передано в обеспечение... кредита, несмотря на его отсутствие. Действия работника Нацбанка Украины квалифицированы по ч.2 ст.366 УК Украины (служебный подлог)".

Детали: По версии следствия между банком и "подконтрольной" его должностным лицам коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривен, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее залоговое имущество.