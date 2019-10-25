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У Харкові поблизу супермаркету відбулася стрілянина: є жертва

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 13:53
У Харкові поблизу супермаркету відбулася стрілянина: є жертва

У Харкові на вулиці Клочківській сталася перестрілка, двоє чоловіків дістали поранення, один із них помер.

Джерело: поліція Харківської області, паблік "Типичный Харьков", "Радіо Свобода"

Дослівно: "За первинною інформацією, двоє невідомих осіб здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків. Один з них помер по дорозі у лікарню, іншому медики надають необхідну допомогу. Особи потерпілих наразі встановлюються".

 
 

Деталі: Для розшуку та затримання зловмисників в місті та області введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Автомобіль, на якому зловмисники втекли, знайшли підпаленим неподалік від місця скоєння злочину.

За даними із соцмереж, один із постраждалих у перестрілці – колишній учасник організації "Оплот" кримінальний авторитет Георгій Ісаков на прізвисько "Жора", на якого раніше вже скоювали замах.

Джерела "Радіо Свобода" в правоохоронних органах підтверджують, що кілери здійснили замах на Ісаковаякого вважають соратником організатора бійцівського клубу "Оплот" Євгена Жиліна, вбитого у Москві у 2016 році.

В мережі з'явилося відео стрілянини. Увага, присутня ненормативна лексика!

Теми: Харківполіція
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