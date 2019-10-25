В Харькове возле супермаркета произошла стрельба: есть жертва

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Пятница, 25 октября 2019, 13:53

В Харькове на улице Клочковской произошла перестрелка, двое мужчин получили ранения, один из них скончался.

Источник: полиция Харьковской области, паблик "Типичный Харьков"

Дословно: "По предварительной информации, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются".

 
 

Детали: Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция "Сирена".

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, нашли подожженным неподалеку от места преступления.

По данным из соцсетей, один из пострадавших в перестрелке - бывший участник организации "Оплот" криминальный авторитет Георгий Исаков по прозвищу "Жора", на которого ранее уже совершали покушение.

В сети появилось и видео стрельбы. Внимание, присутствует ненормативная лексика!

Украинская правда

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Темы: Харьков полиция


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