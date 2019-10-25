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Чоловік застрелив тещу і тестя і поранив 8-річну доньку на Хмельниччині

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 13:56

На Хмельниччині поліцейські затримали чоловіка, який застрелив своїх тестя і тещу, поранив 8-річну доньку і намагався кількома способами покінчити життя самогубством.

Джерело: поліція Хмельницької області

Дослівно: "Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сімейної суперечки чоловік з мисливської рушниці декілька разів вистрілив у 66-річного тестя та 65-річну тещу, а потім ще поранив у руку 8-річну доньку, яка кинулась захищати дідуся з бабусею. Від отриманих поранень пенсіонери померли на місці події".

 

Деталі: Трагічна подія сталася близько 19:30 24 жовтня в селі Завалля Кам’янець-Подільського району.

Поки дружина намагалася вгамувати чоловіка, дочка втекла з будинку і викликала поліцію.

У цей час зловмисник намагався покінчити життя самогубством: спочатку вистрілив собі в обличчя, а коли спроба не вдалася, то зачинився в автомобілі і підпалив його.

У цей час прибули патрульні. Вони разом з сусідами загасили авто та затримали зловмисника.

Наразі 40-річний чоловік перебуває під вартою в лікарні. Його дочку прооперували, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Поліція відкрила кримінальне провадження за  п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох і більше осіб) ККУ.

Зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.  

Українська правда
Теми: поліціяХмельницькийвбивство
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